В Киеве мужчина поджег себя и устроил пожар (фото, видео)

Фото пожара (dsns.gov.ua)

15 июля на улице Кибальчича произошел пожар, есть пострадавшие

В воскресенье, 15 июля, в Киеве в Днепровском районе по улице Кибальчича, 11 б произошел пожар. Об этом сообщает издание Информатор.

Мужчина облил себя бензином и поджег. Как говорится в издании, по предварительной информации, произошел конфликт, из-за чего мужчина и совершил такой поступок. Начался пожар. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Горела деревянная надстройка на здании Укрпочты, она полностью сгорела.

Фото: пожар в Киеве (kiev.informator.ua/Роман Барабаш)

Поджегший себя мужчина и еще двое людей были срочно госпитализированы в больницу.

Пожарные оперативно устранили пожар. Причина поступка еще устанавливается.

Видео: пожар в Киеве (youtube.com/informator.ua)

Напомним, в Черниговском СИЗО заключенный перерезал себе вены на шее. Он был осужден за убийство на 14 лет лишения свободы. Накануне самоубийства жена заключенного сообщила, что начинает процедуру развода.

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