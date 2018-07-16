В Киеве мужчина поджег себя и устроил пожар (фото, видео)

15 июля на улице Кибальчича произошел пожар, есть пострадавшие
В воскресенье, 15 июля, в Киеве в Днепровском районе по улице Кибальчича, 11 б произошел пожар. Об этом сообщает издание Информатор.
Мужчина облил себя бензином и поджег. Как говорится в издании, по предварительной информации, произошел конфликт, из-за чего мужчина и совершил такой поступок. Начался пожар. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Горела деревянная надстройка на здании Укрпочты, она полностью сгорела.
Фото: пожар в Киеве (kiev.informator.ua/Роман Барабаш)
Поджегший себя мужчина и еще двое людей были срочно госпитализированы в больницу.
Пожарные оперативно устранили пожар. Причина поступка еще устанавливается.
Видео: пожар в Киеве (youtube.com/informator.ua)
Напомним, в Черниговском СИЗО заключенный перерезал себе вены на шее. Он был осужден за убийство на 14 лет лишения свободы. Накануне самоубийства жена заключенного сообщила, что начинает процедуру развода.
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