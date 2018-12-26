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"Двірники взагалі забили на тротуари": у Києві чоловік загинув, послизнувшись біля будинку

STYLERЖиття    26.12.2018 - 14:45
"Двірники взагалі забили на тротуари": у Києві чоловік загинув, послизнувшись біля будинку
Колаж РБК-Україна

Слизький асфальт біля будинку став причиною смерті людини

У Києві на Борщагівці помер чоловік з-за падіння на слизькому тротуарі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінки в Facebook.

Чоловік послизнувся на не посипаному піском тротуарі і розбив собі голову. Від сильного удару він помер на місці, так і не дочекавшись приїзду швидкої допомоги. Інцидент стався на вулиці Симиренка 2/19.

&quot;Двірники взагалі забили на тротуари&quot;: у Києві чоловік загинув, послизнувшись біля будинкуФото: "Х..вий Київ" Telegram

Користувачів мережі обурив цей нещасний випадок.

"Цієї зими двірники походу взагалі забили на тротуари. Навіть не посипають" – прокоментував Олексій Усов.

&quot;Двірники взагалі забили на тротуари&quot;: у Києві чоловік загинув, послизнувшись біля будинку

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що на завтра, 27 грудня, синоптики попереджають про ожеледицю в Києві.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 26 грудня, снігопади паралізували дороги у чотирьох областях України.

Ми також повідомляли про те, що в Києві сильно ускладнено рух на дорогах.

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