"Дворники вообще забили на тротуары": в Киеве мужчина погиб, поскользнувшись возле дома

Скользкий асфальт возле дома стал причиной смерти человека
В Киеве на Борщаговке скончался мужчина из-за падения на скользком тротуаре. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Мужчина поскользнулся на не посыпанном песком тротуаре и разбил себе голову. От сильного удара он скончался на месте, так и не дождавшись приезда скорой помощи. Инцидент произошел на улице Симиренко 2/19.
Фото: "Х..вый Киев" в Telegram
Пользователей сети возмутил этот несчастный случай.
"Этой зимой дворники походу вообще забили на тротуары. Даже не посыпают" – прокомментировал Алексей Усов.
Скриншот из Facebook
Стоит отметить, что на завтра, 27 декабря, синоптики предупреждают о гололеде в Киеве.
Напомним, что сегодня утром, 26 декабря, снегопады парализовали дороги в четырех областях Украины.
Мы также сообщали о том, что в Киеве сильно затруднено движение на дорогах.