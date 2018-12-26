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"Дворники вообще забили на тротуары": в Киеве мужчина погиб, поскользнувшись возле дома

STYLERЖизнь    26.12.2018 - 14:45
"Дворники вообще забили на тротуары": в Киеве мужчина погиб, поскользнувшись возле дома
Коллаж РБК-Украина

Скользкий асфальт возле дома стал причиной смерти человека

В Киеве на Борщаговке скончался мужчина из-за падения на скользком тротуаре. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Мужчина поскользнулся на не посыпанном песком тротуаре и разбил себе голову.  От сильного удара он скончался на месте, так и не дождавшись приезда скорой помощи. Инцидент произошел на улице Симиренко 2/19.

&quot;Дворники вообще забили на тротуары&quot;: в Киеве мужчина погиб, поскользнувшись возле домаФото: "Х..вый Киев" в Telegram

Пользователей сети возмутил этот несчастный случай.

"Этой зимой дворники походу вообще забили на тротуары. Даже не посыпают" – прокомментировал Алексей Усов.

&quot;Дворники вообще забили на тротуары&quot;: в Киеве мужчина погиб, поскользнувшись возле дома

Скриншот из Facebook

Стоит отметить, что на завтра, 27 декабря, синоптики предупреждают о гололеде в Киеве.

Напомним, что сегодня утром, 26 декабря, снегопады парализовали дороги в четырех областях Украины.

Мы также сообщали о том, что в Киеве сильно затруднено движение на дорогах.

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