"Дворники вообще забили на тротуары": в Киеве мужчина погиб, поскользнувшись возле дома

Коллаж РБК-Украина

Скользкий асфальт возле дома стал причиной смерти человека

В Киеве на Борщаговке скончался мужчина из-за падения на скользком тротуаре. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Мужчина поскользнулся на не посыпанном песком тротуаре и разбил себе голову. От сильного удара он скончался на месте, так и не дождавшись приезда скорой помощи. Инцидент произошел на улице Симиренко 2/19.

Фото: "Х..вый Киев" в Telegram

Пользователей сети возмутил этот несчастный случай.

"Этой зимой дворники походу вообще забили на тротуары. Даже не посыпают" – прокомментировал Алексей Усов.

Скриншот из Facebook

Стоит отметить, что на завтра, 27 декабря, синоптики предупреждают о гололеде в Киеве.

Напомним, что сегодня утром, 26 декабря, снегопады парализовали дороги в четырех областях Украины.

Мы также сообщали о том, что в Киеве сильно затруднено движение на дорогах.