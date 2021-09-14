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У Києві чоловік розбестив дитину, з якою познайомився на вулиці

Автор: Світлана Мащенко

У Києві 32-річний чоловік поглумився над 12-річною дівчинкою, з якою познайомився на вулиці. Нападника затримали, тепер йому загрожує покарання одразу за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці з'ясували, що він після вуличного знайомства з двома 12-річними дівчатами запропонував їм випити. Вони разом пішли до недобудови на проспекті Георгія Ґонгадзе (Подільський район, Виноградар), де тривалий час вживали спиртне.

Згодом одна з дівчат пішла, а друга стала жертвою наруги.

В поліцію про скоєне повідомила мати малолітньої дитини. Педофіла розшукали і затримали впродовж години за місцем його мешкання.

Ним виявився 32-річний киянин, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Наразі йому пред'явлено звинувачення за ст. 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх, а також його можуть притягнути до відповідальності за ч. 2 ст. 304 ККУ, це - втягнення малолітніх у пияцтво. За скоєне йому загрожує до восьми років.

Фото: Нападник, що надругався над дитиною (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Окрім цього, працівники сектору ювенальної превенції додатково проведуть перевірку відносно батьків малолітніх щодо неналежного виконання ними обов’язків по вихованню дітей", - додали в поліції.

Раніше ми писали, що вожатого, який розбестив дівчинку в Бердянську, "відмазали" від покарання завдяки старанням місцевого депутата.

Також повідомлялося, що в Києві чоловік напав на жінку в ліфті і згвалтував її.

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