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В Киеве мужчина развратил ребенка, с которым познакомился на улице

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве 32-летний мужчина надругался над 12-летней девочкой, с которой познакомился на улице. Нападавшего задержали, теперь ему грозит наказание сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители выяснили, что он после уличного знакомства с двумя 12-летними девочками предложил им выпить. Они вместе пошли к недострою на проспекте Георгия Гонгадзе (Подольский район, Виноградарь), где длительное время употребляли спиртное.

Впоследствии одна из девушек ушла, а вторая стала жертвой надругательства.

В полицию о содеянном сообщила мать малолетнего ребенка. Педофила разыскали и задержали в течение часа по месту его проживания.

Им оказался 32-летний киевлянин, который неоднократно привлекался к административной ответственности.

Сейчас ему предъявлено обвинение по ст. 156 Уголовного кодекса Украины-Развращение несовершеннолетних, а также его могут привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 304 УК, это - вовлечение малолетних в пьянство. За содеянное ему грозит до восьми лет.

Фото: Неадекват, надругавшийся над ребенком (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Кроме этого, работники сектора ювенальной превенции дополнительно проведут проверку в отношении родителей малолетних ненадлежащего исполнения ими обязанностей по воспитанию детей", - добавили в полиции.

Ранее мы писали, что вожатого, который развратил девочку в Бердянске, "отмазали" от наказания благодаря стараниям местного депутата.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина напал на женщину в лифте и изнасиловал ее.

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изнасилование