У Києві неадекватний охоронець стріляв на стоянці і погрожував людям

У Києві охоронцеві стоянки стало нудно, і він відкрив стрілянину. Таким чином чоловік вирішив розважитися. При цьому вистріли сильно налякали місцевих жителів, які вийшли на вулицю подивитися, що відбувається.

Інцидент стався в ніч з 1 на 2 червня на вулиці Малиновського, 28. Це не далеко від станції метро "Оболонь". Коли охоронець побачив мешканців найближчих будинків, то почав їм погрожувати своєю зброєю.

На місце інциденту приїхала поліція і з'ясувала, що постріли дійсно були, і це людям не привиділося. Чоловік пояснив свої дії тим, що йому було нудно і він просто вирішив розважитися. Відео його пояснення опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

У Києві охоронець стоянки відкрив стрілянину (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі також прокоментували дії охоронця.

ідіот;

Хто йому видав дозвіл на травмат і на яких підставах? Хто внесе поліцейського в ЄДРР, який видавав дозвіл? З приводу стрілка. Погроза вбивством це хуліганство? Або поліція Авакова і Зеленського кришує автостоянки?

Але не вбив нікого? Значить, просто хуліган, має стати тепліше.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, під Києвом екс-поліцейський за кермом стріляв в перехожих.

Раніше в Києві чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки.