У Києві неадекватний охоронець стріляв на стоянці і погрожував людям

У Києві вночі охоронець відкрив стрілянину
У Києві охоронцеві стоянки стало нудно, і він відкрив стрілянину. Таким чином чоловік вирішив розважитися. При цьому вистріли сильно налякали місцевих жителів, які вийшли на вулицю подивитися, що відбувається.
Інцидент стався в ніч з 1 на 2 червня на вулиці Малиновського, 28. Це не далеко від станції метро "Оболонь". Коли охоронець побачив мешканців найближчих будинків, то почав їм погрожувати своєю зброєю.
На місце інциденту приїхала поліція і з'ясувала, що постріли дійсно були, і це людям не привиділося. Чоловік пояснив свої дії тим, що йому було нудно і він просто вирішив розважитися. Відео його пояснення опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
У Києві охоронець стоянки відкрив стрілянину (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі також прокоментували дії охоронця.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, під Києвом екс-поліцейський за кермом стріляв в перехожих.
Раніше в Києві чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки.
Автор: Роман Мирончук