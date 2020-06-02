В Киеве неадекватный охранник стрелял на стоянке и угрожал людям

В Киеве охраннику парковки стало скучно, и он открыл стрельбу. Таким образом мужчина решил развлечься. При этом выстрели сильно напугали местных жителей, которые вышли на улицу посмотреть, что происходит.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июня на улице Малиновского, 28. Это не далеко от станции метро "Оболонь". Когда охранник увидел жильцов ближайших домов, то начал им угрожать своим оружием.

На место инцидента приехала полиция и выяснила, что выстрелы действительно были, и это людям не привиделось. Мужчина объяснил свои действия тем, что ему было скучно и он просто решил развлечься. Видео его объяснения опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

В Киеве охранник парковки открыл стрельбу (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети также прокомментировали действия охранника.

Идиот;

Кто ему выдал разрешение на травмат и на каких основаниях? Кто внесет выдававшего разрешение полицейского в ЕДРР? По поводу стрелка. Угроза убийством это хулиганство? Или полиция Авакова и Зеленского крышует автостоянки?

Но не убил никого? Значит, просто хулиган, должно стать теплее.

Скриншоты с Facebook

Напомним, под Киевом экс-полицейский за рулем стрелял в прохожих.

Ранее в Киеве мужчина угрожал пистолетом пассажирам маршрутки.