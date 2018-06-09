У Києві невідомі з ножем напали на українського продюсера (фото)

Чоловіка атакували вночі

В ніч на суботу, 9 червня, невідомі напали на популярного українського продюсера Олександра Ягольника. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Зустрів вату. З ножем, вночі. Сумно. Але їм не вдасться ніколи мене зламати, хіба що вбити", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/alexander.yagolnik)

Слід уточнити, що в результаті бійки, продюсеру нанесли рану руки. Після вчинення злочину вони зникли в невідомому напрямку.

Трохи пізніше Ягольник уточнив, що в результаті інциденту, йому довелося їхати в лікарню швидкої допомоги.

Фото: поїзди Ягольника в лікарню (facebook.com/alexander.yagolnik)

У той же час користувачі мережі побажали продюсеру якнайшвидшого одужання.

"Тримайся. Тепер потрібно зробити висновки щодо особистого захисту і тримати при собі зброю, яка активно лякає", - сказав користувач Влад Кислий.

"Ось чому ти був без ножа? Я з початку 90-х навіть сміття без нього не виношу", - сказав юзер Алекс Инеррен.

"Одужуйте й купуйте пістолет", - підкреслив юзер Олексій Чорний.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/alexander.yagolnik)

Нагадаємо, в мережі показали фото зловмисників, які напали з ножем на активіста Автомайдану, члена Ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименка. Скріншоти з камер відеоспостереження були опубліковані на сторінці спільноти "АвтоМайдан".

Віталій відомий своєю участю в протестному русі проти "свавільних дій міської влади".

Зазначимо, що напад на Устименко підтвердили і в Національній поліції. "У вівторок, 5 червня, 13:38 по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що на вул. Фонтанська дорога двоє невідомих нанесли чоловікові тілесні ушкодження. Потерпілий - громадський активіст. За попередніми даними, він отримав ножове поранення стегна. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події з'ясовуються", - розповіли в поліції.

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