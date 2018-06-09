В Киеве неизвестные с ножом напали на украинского продюсера (фото)

Мужчину атаковали ночью

В ночь на субботу, 9 июня, неизвестные напали на популярного украинского продюсера Александра Ягольника. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Встретил вату. С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/alexander.yagolnik)

Следует уточнить, что в результате потасовки, продюсеру нанесли рану руки. После совершения преступления, они скрылись в неизвестном направлении.

Чуть позже Ягольник уточнил, что в результате инцидента, ему пришлось ехать в больницу на скорой помощи.

Фото: поезда Ягольника в больницу (facebook.com/alexander.yagolnik)

В то же время пользователи сети пожелали продюсеру скорейшего выздоровления.

"Держись. Теперь нужно сделать выводы относительно личной защиты и держать при себе активно пугающее оружие", - сказал пользователь Влад Кислый.

"Вот почему ты был без ножа? Я с начала 90-х даже мусор без него не выношу", - сказал юзер Алекс Инеррен.

"Выздоравливайте и покупайте пистолет", - подчеркнул юзер Алексей Черный.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/alexander.yagolnik)

Напомним, в сети показали фото злоумышленников, которые напали с ножом на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко. Скриншоты с камер видеонаблюдения были опубликованы на странице сообщества "АвтоМайдан".

Виталий известен своим участием в протестном движении против "своевольных действий городской власти".

Отметим, что нападение на Устименко подтвердили и в Национальной полиции. "Во вторник, 5 июня, в 13:38 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на ул. Фонтанская дорога двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения. Пострадавший - общественный активист. По предварительным данным, он получил ножевое ранение бедра. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия выясняются", - рассказали в полиции.

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