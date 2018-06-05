В сети появились фото хулиганов, которые с ножом напали на одесского активиста Устименко

Активист известен своим участием в протестном движении против "своевольных действий городской власти"

В сети показали фото злоумышленников, которые напали с ножом на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко. Скриншоты с камер видеонаблюдения были опубликованы на странице сообщества "АвтоМайдан" в Facebook.

Фото: Неизвестные, которые напали на Устименко (facebook.com/automaidan)

"Внимание! Будем благодарны за любую помощь в установлении личностей нападавших на Виталий Устименко. Просьба распространить!" - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/automaidan)

Нападение на активиста Устименко произошло в Одессе, во вторник, 5 июня

Виталий известен своим участием в протестном движении против "своевольных действий городской власти".

Отметим, что нападение на Устименко подтвердили и в Национальной полиции. "Сегодня, 5 июня, в 13:38 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на ул. Фонтанская дорога двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения. Пострадавший - общественный активист. По предварительным данным, он получил ножевое ранение бедра. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия выясняются", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что Сергей Гришин прокомментировал свое присутствие в "расстрельных списках".

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