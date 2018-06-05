У мережі з'явилися фото хуліганів, які з ножем напали на одеського активіста Устименка

Активіст відомий своєю участю в протестному русі проти "свавільних дій міської влади"

У мережі показали фото зловмисників, які напали з ножем на активіста Автомайдана, члена Ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименка. Скріншоти з камер відеоспостереження були опубліковані на сторінці спільноти "АвтоМайдан" в Facebook.

Фото: Невідомі, які напали на Устименка (facebook.com/automaidan)

"Увага! Будемо вдячні за будь-яку допомогу у встановленні осіб нападників Віталій Устименко. Прохання поширити!" - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/automaidan)

Напад на активіста Устименка стався в Одесі, у вівторок, 5 червня

Віталій відомий своєю участю в протестному русі проти "свавільних дій міської влади".

Зазначимо, що напад на Устименка підтвердили і в Національній поліції. "Сьогодні, 5 червня, 13:38 по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що на вул. Фонтанська дорога двоє невідомих нанесли чоловікові тілесні ушкодження. Потерпілий - громадський активіст. За попередніми даними, він отримав ножове поранення стегна. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події з'ясовуються", - розповіли в поліції.

Раніше повідомлялося, що Сергій Грішин прокоментував свою присутність в "розстрільних списках".

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