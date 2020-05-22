У Києві спіймали нахабного "домушника": виявився з Росії

У Києві зловили нахабного злодія, який представлявся будівельником і намагався обчистити квартири. Афериста знайшли в центрі столиці на вулиці Федорова, 1. Як повідомляє Київ Оперативний на своїй Facebook-сторінці, затримали злочинця сусіди, які з підозрою поставилися до чоловіка.

Виявилося, що зловмисника звуть Алексієв Ігор Петрович. Він народився 28 березня 1970 року в Іванівській області, Росія.

Нахабний злодій вже попадався на крадіжці в квартирі в Києві по вулиці Щорса. Того разу йому вдалося викрасти з квартири цінні речі, але він якимось чином уникнув покарання.

На кадрах видно, як чоловіка затримали сусіди, але він спокійно курить сигарети і п'є пиво. Очевидно, покарання він не боїться. Зазначимо, що дивні пересування чоловіки по під'їзду житлового будинку зафіксовані на камеру.

В рюкзаку чоловіки виявилися різні інструменти, якими зазвичай розкривають замки.

Цікаво, що користувачі мережі вважають, що злодієві знову нічого не буде, через те, що його провину довести не можливо, а інструменти в рюкзаку ще ні про що не говорять.

У Києві затримали квартирного злодія (Київ Оперативний/Facebook)

Як ми раніше писали, у Києві розшукують нахабного злодія, який викрав дорогий смартфон у адміністратора стоматології.