У Києві промишляють нахабні злодії: схема "роботи" потрапила на відео

У Києві орудують нахабні злодії (колаж РБК-Україна)

У Києві злодії крадуть дорогі смартфони адміністраторів сервісів

У Києві розшукують нахабного злодія, який викрав дорогий смартфон у адміністратора стоматології. Про це написали на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Інцидент стався в приватній клініці на вул. Ревуцького.

"Він (злодій - Ред.) удав, що йому необхідно отримати послуги стоматології, деякий час стояв біля стійки адміністратора. Після того, як дівчина відійшла він просунув руку за стійку і дістав телефон (дівчина при ньому його туди не клала, швидше за все, він сам його там помітив поки стоять поруч). Після цього він спокійно сказав, що передумав і вийшов з стоматології", - сказано в повідомленні.

Автор поста повідомив, що вся інформація передана в поліцію, але він просить допомоги українців, раптом хтось впізнає нахабного афериста.

#Увагу #Розшук Добрий день, прошу вас допомогти знайти цю людину на відео. Вчора близько 19.30 у стоматологічній клініці на вул. Ревуцького, Київ, він вкрав телефон у дівчини-адміністратора (IPhone XR, червоний), що чітко видно на відео. Він удав, що йому необхідно отримати послуги стоматології, деякий час стояв біля стійки адміністратора. Після того, як дівчина відійшла він просунув руку за стійку і дістав телефон (дівчина при ньому його туди не клала, швидше за все він сам його там помітив поки стоять поруч). Після цього він спокійно сказав, що передумав і вийшов з стоматології. У поліцію вся інформація передана. Додатково хочу попросити допомоги тут. Якщо у вас є відомості про цю людину (незважаючи на маску, його обличчя цілком помітно для тих, хто його знає), прошу вас повідомити інформацію 093-773-45-24 (телеграм, вайбер, ватсап). Прошу максимальний репост. Опубліковано Київ Оперативний Середа, 20 травня 2020 р.

В коментарях українці відзначили, що цих злодіїв знають. Один з жителів Києва навіть опублікував відео, на якому показав, як він намагався вкрасти у нього телефон. Також чоловік повідомив, що злочинці працюють в парі і у них є автомобіль.

Ось він теж. Намагався у мене викрасти телефон, але я до його жаль наздогнав і відібрав. Їх двоє, на машині.

Черговий громадянин братської південної країни? Може пора посилювати прикордонний контроль, а не підписувати безвізи з усіма підряд?

Частенько зустрічаю цей шматок..... В "Сільпо" (Дарницький бульвар)

Як ми раніше писали, у Києві обчистили квартиру відомої співачки.

Автор: Марія Соловей