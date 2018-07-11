У Києві запропонували перейменувати дві вулиці на честь Левка Лук'яненка

Фото: Левко Лук'яненко (УНІАН)

Іменем українського громадського діяча можуть назвати столичний бульвар або вулицю

У Києві запропонували увічнити ім'я українського дисидента, політика і громадського діяча, автора "Акту проголошення незалежності України" Левка Лук'яненка, який пішов з життя 7 липня 2018 року.

Так, в Київраді запропонували перейменувати бульвар Дружби народів у Печерському районі на бульвар Левка Лук'яненка. А раніше на сайті КМДА з'явилася петиція з пропозицією перейменувати на честь дисидента вулицю Маршала Жукова.

"Все життя він боровся за свободу України. За антирадянську діяльність і прагнення до незалежності України Левка Лук'яненка на початку 60-х років засудили до смертної кари, яку потім замінили на багаторічне ув'язнення. Всього в радянських таборах провів понад 25 років. Він був серед засновників Української Гельсінської спілки, а на перших виборах до Верховної Ради УРСР став народним депутатом і саме він написав Акт проголошення незалежності України", - йдеться у депутатському зверненні Володимира Бондаренко і Тетяни Меліхової, передає "44.ua".

Автор петиції Олег Домашевський також пояснив, чому варто перейменувати на честь українського громадського діяча саме вулицю Маршала Жукова в Деснянському районі столиці.

"Вулиця Маршала Жукова давно підлягає перейменуванню. Нещодавно її пропонували перейменувати у відверто дурнуватий спосіб – на вул. "Кубанської України", що, звичайно ж, практично ніяк не підтримали кияни, але з допомогою соцмереж і всіляких накруток була створена ілюзія народного схвалення", - зазначив Домашевський.

"Вулиця пролягає по Лісовому масиву, тобто з боку Чернігівської. Герой України, автор Акту проголошення незалежності України Левко Лук'яненко (1928-2018) народився в Городнянському районі Чернігівської області. Поблизу села Хотів Києво-Святошинського району, де він жив останній період життя, немає великих вулиць, які було б доречно перейменувати на честь цього видатного творця нашої історії. Тому пропоную, щоб в його честь була перейменована саме вулиця Маршала Жукова", - пояснив автор петиції.

Скріншот (petition.kyivcity.gov.ua)

24 серпня Левку Лук'яненко мало виповнитися 90 років.

Раніше повідомлялося, що 10 липня у Києві попрощалися з Левком Лук'яненком.

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