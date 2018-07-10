В Киеве прощаются с Левком Лукьяненко (фоторепортаж)

Фото: В Киеве прощаются с Левком Лукьяненко (РБК-Украина)

Траурная церемония началась в Клубе Кабинета министров

В Киеве 10 июля прощаются с известным украинским диссидентом, политиком, автором акта "О Независимости Украины", писателем и общественным деятелем Левком Лукьяненко, который скончался 7 июля на 90 году жизни.

Траурная церемония началась в Клубе Кабинета министров.

Проститься с диссидентом пришли сотни украинцев, а также высокопоставленные лица.

Фото: В Киеве прощаются с Левком Лукьяненко (РБК-Украина)

Отдать последнюю дань Лукьяненко пришли глава Верховной Рады Андрей Парубий, первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко, глава СНБО Александр Турчинов и глава Минобороны Степан Полторак.

Фото: В Киеве прощаются с Левком Лукьяненко (РБК-Украина)

Позже пришли другие члены Кабмина во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Фото: В Киеве прощаются с Левком Лукьяненко (РБК-Украина)

Члены Кабмина принесли цветы и выразили соболезнование семье диссидента.

Гроб з телом Героя Украины перенесут во Владимирский кафедральный собор, где духовенство проведет обряд отпевания.

Похоронят Левка Лукьяненко на Байковом кладбище.

Левку Лукьяненко было 89 лет. Он родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Черниговской области.

Соучредитель Украинской Хельсинской группы. Политик и общественный деятель. Герой Украины. Писатель. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

В 1958 году вместе со Степаном Вируном и Василием Луцкивым решил создать подпольную партию Украинский Рабоче-Крестьянский Союз (УРКС). В следующем году его единомышленником стал Иван Кандыба. Еще через год состоялась первая организационная встреча партии, где обсудили ее программу. Уже 22 января 1961 года подпольщиков арестовали.

А в мае 1961 Львовский областной суд приговорил Лукьяненко к расстрелу по ст. 56 ч. 1 и 64 УК УССР. Через 72 суток Верховный Суд заменил расстрел 15 годами лишения свободы. Остальные получили сроки от 10 до 15 лет лишения свободы.

В лагере Лукьяненко познакомился с шестидесятниками. Там они вели борьбу с администрацией лагерей. За организацию забастовки в 1974 Чусовский районный суд приговорил трех инициаторов, в том числе Лукьяненко, к тюремному заключению во Владимирской тюрьме.

В 1976 году вошел в состав Украинской Хельсинкской группы. Тогда же Лукьяненко написал обращение к Белградскому совещанию 35 стран по поводу дискриминации украинцев, в частности, права на эмиграцию.

Очередной арест произошел 12 декабря 1977 года. Лукьяненко решил объявить голодовку. В июне Черниговским облсудом был приговорен к 10 годам лишения свободы и 5 лет ссылки и признан особо опасным рецидивистом.

Указом ПВР от 30 ноября 1988 Левко Лукьяненко помилован, освобожден из ссылки. В начале 1989 вернулся в Украину и начал заниматься активной политической и общественной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в селе Хотов под Киевом попрощались с Левком Лукьяненко в его доме.

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