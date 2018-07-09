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Под Киевом прощаются с Левком Лукьяненко (фото)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 16:05
Фото: Левко Лукьяненко (np.pl.ua)
Фото: Левко Лукьяненко (np.pl.ua)

Прощание проходит в доме диссидента в селе Хотов под Киевом

В селе Хотов под Киевом прощаются с известным украинским диссидентом, политиком, автором акта "О Независимости Украины", писателем и общественным деятелем Левком Лукьяненко, который скончался 7 июля на 90 году жизни. Об этом передает ТСН.

Фото: ТСН

Прощание проходит в доме диссидента в селе Хотов под Киевом.

Фото: ТСН

Попрощаться с Героем Украины пришли родственники, односельчане, знакомые и просто неравнодушные украинцы.

Фото: ТСН

На доме наклеили портреты и цитаты деятеля. Кроме того на стены повесили пустые листы ватмана, на которых можно выразить свои соболезнования.

Фото: ТСН

Его вдова Надежда Ивановна рассказала, что с марта диссидент трижды попадал в больницу.

Фото: ТСН

В Хотове в честь Лукьяненко посадят дуб – саженец принесли к дому деятеля.

Фото: ТСН

Также церемонию прощания с Левком Григорьевичем проведут во вторник в столичном клубе кабинета министров. Отпевание состоится во Владимирском кафедральном соборе. Писателя, диссидента и народного депутата четырех созывов похоронят на Байковом кладбище завтра, 10 июля.

Фото: ТСН

24 августа Левко Лукьяненко исполнилось бы 90 лет.

Ранее сообщалось, что политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко.

Герои, погибшие в июне 2018

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Теги: Левко Лукьяненко
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