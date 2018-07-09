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Під Києвом прощаються з Левком Лук'яненком (фото)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 16:05
Фото: Левко Лук'яненко (np.pl.ua)
Фото: Левко Лук'яненко (np.pl.ua)

Прощання проходить в будинку дисидента в селі Хотів, що під Києвом

В селі Хотів під Києвом прощаються з відомим українським дисидентом, політиком, автором акту "Про Незалежність України", письменником та громадським діячем Левком Лук'яненком, який помер 7 липня на 90 році життя. Про це передає ТСН.

Фото: ТСН

Прощання проходить в будинку дисидента в селі Хотів, що під Києвом.

Фото: ТСН

Попрощатися з Героєм України прийшли родичі, односельці, знайомі та просто небайдужі українці.

Фото: ТСН

На будинку наклеїли портрети та цитати діяча. Крім того на стіни повісили порожні аркуші ватмана, на яких можна висловити свої співчуття.

Фото: ТСН

Його вдова Надія Іванівна розповіла, що від березня дисидент тричі потрапляв до лікарні.

Фото: ТСН

У Хотові на честь Лук'яненка посадять дуб – його саджанець принесли до будинку діяча.

Фото: ТСН

Також церемонію прощання з Левком Григоровичем проведуть у вівторок в столичному клубі кабінету міністрів. Відспівування відбудеться у Володимирському кафедральному соборі. Письменника, дисидента та народного депутата чотирьох скликань поховають на Байковому цвинтарі завтра, 10 липня.

Фото: ТСН

24 серпня Левку Лук’яненку мало б виповнитися 90 років.

Раніше повідомлялося, що політики сумують через смерть Левка Лук'яненка.

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Теги: Левко Лукьяненко
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