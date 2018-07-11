В Киеве предложили переименовать две улицы в честь Левка Лукьяненко

Фото: Левко Лукьяненко (УНИАН)

Именем украинского общественного деятеля могут назвать столичный бульвар или улицу

В Киеве предложили увековечить имя украинского диссидента, политика и общественного деятеля, автора "Акта провозглашения независимости Украины" Левка Лукьяненко, который ушел из жизни 7 июля 2018 года.

Так, в Киевраде предложили переименовать бульвар Дружбы народов в Печерском районе на бульвар Левка Лукьяненко. А ранее на сайте КГГА появилась петиция с предложением переименовать в честь диссидента улицу Маршала Жукова.

"Всю жизнь он боролся за свободу Украины. За антисоветскую деятельность и стремление к независимости Украины Левка Лукьяненко в начале 60-х годов приговорили к смертной казни, которую потом заменили на многолетнее заключение. Всего в советских лагерях провел более 25 лет. Он был среди основателей Украинского Хельсинского союза, а на первых выборах в Верховную Раду УРСР стал народным депутатом и именно он написал Акт провозглашения независимости Украины", - говорится в депутатском обращении Владимира Бондаренко и Татьяны Мелиховой, передает "44.ua".

Автор петиции Олег Домашевский также объяснил, почему стоит переименовать в честь украинского общественного деятеля именно улицу Маршала Жукова в Деснянском районе столицы.

"Улица Маршала Жукова давно подлежит переименованию. Недавно ее предлагали переименовать в откровенно глупый способ – на ул. "Кубанской Украины", что, конечно же, практически никак не поддержали киевляне, но с помощью соцсетей и всевозможных накруток была создана иллюзия народного одобрения", - отметил Домашевский.

"Улица пролегает по Лесному массиву, то есть со стороны Черниговской. Герой Украины, автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко (1928-2018) родился в Городнянском районе Черниговской области. Вблизи села Хотив Киево-Святошинского района, где он жил последний период жизни, нет больших улиц, которые было бы уместно переименовать в честь этого выдающегося творца нашей истории. Поэтому предлагаю, чтобы в его честь была переименована именно улица Маршала Жукова", - объяснил автор петиции.

Скриншот (petition.kyivcity.gov.ua)

24 августа Левку Лукьяненко должно было исполниться 90 лет.

Ранее сообщалось, что 10 июля в Киеве попрощались с Левком Лукьяненко.

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