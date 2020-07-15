У Києві на трасі, де п'яний водій убив сім'ю, знову сталася страшна ДТП

У Києві на Старообухівському шосе сталася нова ДТП в парі кілометрів від місця попередньої трагедії, в якій загинула сім'я. Сьогодні, 15 липня, водій Toyota влетів у Volkswagen.

За попередньою інформацією від отриманих травм помер водій Toyota і пасажир Volkswagen. Є інформація про те, що водій Toyota влаштував аварію і спробував сховатися. У цей момент на світлофорі стояв Volkswagen. Camry врізався в задню частину Volkswagen і вилетів у кювет. Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".

ДТП в Києві (фото: Telegram-канал "Київ Зараз")

ДТП в Києві (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

ДТП в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурені і пропонують встановити камеру або відбійник.

Не пора там хоча б камеру поставити?

Може відбійник?

Коротше - туди краще не їздити;

Зовсім недалеко від місця аварії, яка сталася в неділю. Нічому життя людей не вчить;

Від Чапаєвки до Козина немає жодної камери;

Невже тим водіям не можна мати розум у голові і їздити нормально?! Невже ніхто не цінує нехай чуже життя, але своя має ж бути цінним ... Куди поспішаєте? На той світ? Там цілодобово і без черг.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, з'явилося фото родини, яку вбив в ДТП п'яний водій під Києвом.

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