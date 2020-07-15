В Киеве на трассе, где пьяный водитель убил семью, вновь случилось жуткое ДТП

В Киеве произошла очередная смертельная авария
В Киеве на Старообуховском шоссе произошло новое ДТП в паре километров от места предыдущей трагедии, в которой погибла семья. Сегодня, 15 июля, водитель Toyota влетел в Volkswagen.
По предварительной информации от полученных травм скончался водитель Toyota и пассажир Volkswagen. Есть информация о том, что водитель Toyota устроил аварию и попытался скрыться. В этот момент на светофоре стоял Volkswagen. Camry врезался в заднюю часть Volkswagen и вылетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".
ДТП в Киеве (фото: Telegram-канал "Киев Сейчас")
ДТП в Киеве (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)
ДТП в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети возмущены и предлагают там установить камеру или отбойник.
Напомним, появилось фото семьи, которую убил в ДТП пьяный водитель под Киевом.
Ранее всплыли новые подробности про неадеквата, который в ДТП убил семью под Киевом.