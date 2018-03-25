У Києві затримали п'яним колишнього керівника харківської "патрульки" (фото, відео)

Екс-глава патрульної поліції Харкова намагався втекти від правоохоронців

Увечері 24 березня в Києві був затриманий чоловік, який їхав п'яним за кермом, а після зупинки автомобіля намагався втекти. З'ясувалося, що це Євген Мельник, який у свій час очолював Патрульну поліцію Харкова. Про це пише спільнота "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Євген Мельник (facebook.com/KyivOperativ)

Автомобіль Mitsubishi проїхав на червоний сигнал світлофора біля столичного ТРЦ "Lavina", після цього за ним почалося переслідування поліції. Патрульні наздогнали і змогли зупинити машину Мельника на вулиці Рубежовской.

Фото: Місце інциденту (facebook.com/KyivOperativ)

"Перший у світі безпілотний Mitsubishi ("Що ти скажеш на це, Маск?")! Принаймні, такий висновок можна зробити зі слів чоловіка, який перебував у наручниках під час нашого прибуття на місце. За його словами, він сидів на задньому сидінні, а його автомобіль сам проїхав на заборонний сигнал світлофора біля ТРЦ Lavina, з-за чого за ним і почалося переслідування. "Поїздка з вітерцем" закінчилася аж на вулиці Рубежовской. Однак відразу після зупинки автомобіля водій намагався втекти", – іронічно відзначають журналісти.

Фото: Місце інциденту (facebook.com/KyivOperativ)

"Відразу після зупинки автомобіля водій намагався втекти. Коли його затримали, то пан чинив опір, не виконував законні вимоги поліцейського, а потім взагалі вдарив його в обличчя", - розповідає автор публікації.

Наголошується, що правопорушник був з явними ознаками алкогольного сп'яніння, але проходити тест на місці на приладі "Драгер" відмовився і поїхав до лікаря-нарколога. Крім того, він заявив, що знає простий спосіб, як визнати недійсним протокол. При цьому він стверджував, що не керував автомобілем, а сидів на задньому сидінні.

Відео: Колишній голова харківської патрульної поліції затриманий п'яний за кермом (youtube.com/Kyiv Operativ)

Нагадаємо, що в аеропорту Німеччини застрягли пасажири через п'яного пілота.