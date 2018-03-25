В Киеве пьяным задержали бывшего руководителя харьковской "патрульки" (фото, видео)

Экс-глава патрульной полиции Харькова пытался скрыться от правоохранителей

Вечером 24 марта в Киеве был задержан мужчина, который ехал пьяным за рулем, а после остановки автомобиля пытался сбежать. Выяснилось, что это Евгений Мельник, который в свое время возглавлял Патрульную полицию Харькова. Об этом пишет сообщество "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Фото: Евгений Мельник (facebook.com/KyivOperativ)

Автомобиль Mitsubishi проехал на красный сигнал светофора возле столичного ТРЦ "Lavina", после этого за ним началось преследование полиции. Патрульные догнали и смогли остановить машину Мельника на улице Рубежовской.

Фото: Место инцидента (facebook.com/KyivOperativ)

"Первый в мире беспилотный Mitsubishi ("Что ты скажешь на это, Маск?")! По крайней мере, такой вывод можно сделать из слов мужчины, который находился в наручниках во время нашего прибытия на место. По его словам, он сидел на заднем сиденье, а его автомобиль сам проехал на запрещающий сигнал светофора возле ТРЦ Lavina, из-за чего за ним и началось преследование. "Поездка с ветерком" закончилась аж на улице Рубежовской. Однако сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться", – иронично отмечают журналисты.

Фото: Место инцидента (facebook.com/KyivOperativ)

"Сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. Когда его задержали, то господин совершал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем вообще ударил его в лицо", - рассказывает автор публикации.

Отмечается, что правонарушитель был с явными признаками алкогольного опьянения, но проходить тест на месте на приборе "Драгер" отказался и поехал к врачу-наркологу. Кроме того, он заявил, что знает простой способ как признать протокол недействительным. При этом он утверждал, что не управлял автомобилем, а сидел на заднем сидении.

Видео: Бывший глава харьковской патрульной полиции задержан пьяный за рулем (youtube.com/Kyiv Operativ)

Напомним, что в аэропорту Германии застряли пассажиры из-за пьяного пилота.