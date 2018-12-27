У Києві дитина потрапила в реанімацію через важку хворобу

Колаж РБК-Україна

Постраждалий - мешканець Солом'янського району

У Києві шестирічний дитина захворіла на ботулізм. Інфекційне захворювання потрапило в організм дитини через в'ялену рибу, яку вона з'їла напередодні. Про це повідомив в. о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак, пише Сайт міста Києва.

За словами Чумака, повідомлення про захворювання надійшло вдень 23 грудня. При цьому 19 грудня постраждала дитина з'їла в'яленого карася, якого приготував його батько.

Спочатку у дитини були напади блювання та біль у животі. Після чого, 21 грудня, його сім'я звернулася за допомогою в невідкладну допомогу. 22 грудня хлопчик був госпіталізований, а потім переведений до реанімаційного відділення.

Дитині ввели ботулінічний анатоксин. В даний час хлопчик знаходиться в лікарні.

За словами Чумака, в 2018 році в Києві ботулізмом захворіли 11 чоловік. При цьому одна жінка померла, їй було 47 років.

Нагадаємо, що нещодавно в одній із київських лікарень семимісячне немовля померло від страшної хвороби.

Раніше також повідомлялося про те, що в Україні зростає кількість хворих на кір. Минулого тижня було зафіксовано 2,8 тис. хворих.

Відео: РБК-Україна