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В Киеве младенец умер от менингококцемии

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 14:23
В Киеве младенец умер от менингококцемии
Фото: РБК-Украина

Менингококцемия чаще всего встречается у детей от трех месяцев до года

Сегодня, 21 декабря, в одной из киевских больниц младенец умер от менингококцемии. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источники в медучреждении.

По данным источников, младенцу было всего 7 месяцев. Он был болен менингококцемией, что является генерализованной формой менингококковой инфекции. Данное заболевание характеризуется высоким процентом летальных исходов.

Стоит отметить, что течение болезни может быть легкой тяжести, средней, тяжелой и очень тяжелой (молниеносная форма). Инкубационный период от 1 до 10 дней, но чаще это 5-7 дней.

Напомним, что на Волыни в селе Купичев внезапно скончался 8-месячный младенец.

Ранее также сообщалось, что в Киеве кабина чуть не убила няню вместе с маленьким ребенком. Это произошло в Дарницком районе Киева по улице Руденко,6.

Мы также сообщали о том, что новорожденный ребенок умер от страшного вируса. Девочка прожила несколько недель.

Видео: РБК-Украина

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