В селе на Волыни внезапно скончался младенец: медики ищут причину

Коллаж РБК-Украина

Следователи не исключают, что в смерти ребенка виновата мать

В селе Купичев на Волыни скончался 8-месячный младенец. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Трагедия произошла в четверг, 13 декабря в селе Купичев Турийского района. 29-летняя мама уложила своего 8-месячного ребенка спать, а через некоторое время обнаружила, что малыш не дышит.

На данный момент медики, а также следователи Владимир-Волынской прокуратуры устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют, что могло стать причиной внезапной гибели ребенка.

В прокуратуре открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей матерью по уходу за ребенком по статье 166 УК Украины.

Также начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами службы по делам детей Турийской районной государственной администрации (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве кабина лифта чуть не убила няню и младенца, которые возвращались с прогулки.

Женщина быстро отреагировала и успела вытащить ребенка из коляски, которую придавило дверями лифта.

А также мы рассказывали о том, что под Тернополем по неизвестным причинам умер младенец.

Мама утром обнаружила, что ее двухмесячный малыш перестал дышать и вызвала скорую медицинскую помощь.