Под Тернополем по неизвестным причинам умер младенец: все подробности

Иллюстративное изображение (Фото: pixabay.com/rawpixel)

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала энтеропатия неясного характера

В Тернопольской области в селе Ангеливка произошел трагический случай - по неизвестным причинам умер двухмесячный младенец. Как сообщили в четверг, 6 декабря, в отделе коммуникации полиции области, прибывшие по месту вызова следователи никаких телесных повреждений на теле мальчика не обнаружили.

Правоохранителей вызвал врач детской областной больницы. Медик рассказал, что ребенок без признаков жизни был доставлен к ним бригадой скорой помощи.

Инцидент произошел 5 декабря.

Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что смерть младенца наступила еще дома, в селе Ангеливка. Мать утром обнаружила, что малыш не подает признаков жизни - она не слышала его дыхание. Женщина вызвала скорую. Прибывшие медики уже помочь ничем не могли.

Мама ребенка не может смириться с трагедией и находится в шоковом состоянии.



Мертвого младенца направили для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая и установила причину смерти - энтеропатия неясного характера.

Сведения о событии внесли в единый реестр досудебного расследования преступлений.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, недавно в Николаевской больнице произошел вопиющий инцидент: роженица умерла вместе с ребенком, пока медики ставили диагноз.

Также мы писали о том, что в Виннице в областной детской больнице умерла 2-месячная девочка. Как считают родители, ребенку поставили неправильный диагноз и она имела все шансы выжить.

Напомним, ранее в Запорожье в областной инфекционной клинической больнице умер девятимесячный мальчик, у которого резко поднялась температура.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина