Під Тернополем з невідомих причин померло немовля: усі подробиці

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Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала ентеропатія неясного характеру

У Тернопільській області в селі Ангелівка стався трагічний випадок - з невідомих причин померло двомісячне немовля. Як повідомили у четвер, 6 грудня, у відділі комунікації поліції області, слідчі, які прибули за місцем виклику, жодних тілесних ушкоджень на тілі хлопчика не виявили.

Правоохоронців викликав лікар дитячої обласної лікарні. Медик розповів, що дитина без ознак життя була доставлена до них бригадою швидкої допомоги.

Інцидент стався 5 грудня.

Виїхавши на місце події, поліцейські з'ясували, що смерть немовляти настала ще вдома, в селі Ангелівка. Мати вранці виявила, що дитина не подає ознак життя - вона не чула її дихання. Жінка викликала швидку. Прибулі медики вже нічим допомогти не могли.

Мама дитини не може змиритися з трагедією та перебуває у шоковому стані.



Мертве немовля направили для проведення судово-медичної експертизи, яка і встановила причину смерті - ентеропатія неясного характеру.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів.

В даний час слідчі дії тривають.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Миколаївській лікарні стався кричущий інцидент: жінка після родів померла разом із дитиною, поки медики ставили діагноз.

Також ми писали про те, що у Вінниці в обласній дитячій лікарні померла 2-місячна дівчинка. Як вважають батьки, дитині поставили неправильний діагноз і вона мала всі шанси вижити.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі в обласній інфекційній клінічній лікарні помер восьмимісячний хлопчик, у якого різко піднялася температура.

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Відео: РБК-Україна