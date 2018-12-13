У селі на Волині раптово померло немовля: медики шукають причину

Колаж РБК-Україна

Слідчі не виключають, що у смерті дитини винна матір

В селі Купичев на Волині померло 8-місячне немовля. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Волинської області.

Трагедія сталася у четвер, 13 грудня у селі Купичев Турійського району. 29-річна мама поклала свого 8-місячну дитину спати, а через деякий час виявила, що малюк не дихає.

На даний момент медики, а також слідчі Володимир-Волинської прокуратури встановлюють всі обставини події та з'ясовують, що могло стати причиною раптової загибелі дитини.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов'язків матір'ю по догляду за дитиною за статтею 166 КК України.

Також розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами служби у справах дітей Турійської районної державної адміністрації (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 137 КК України).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві кабіна ліфта мало не вбила няню і немовля, які поверталися з прогулянки.

Жінка швидко відреагувала і встигла витягнути дитину з коляски, яку затисло дверима ліфта.

А також ми розповідали про те, що під Тернополем з невідомих причин померло немовля.

Мама вранці виявила, що її двомісячний малюк перестав дихати і викликала швидку медичну допомогу.