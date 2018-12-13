ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У селі на Волині раптово померло немовля: медики шукають причину

STYLERПодії    13.12.2018 - 18:37
У селі на Волині раптово померло немовля: медики шукають причину
Колаж РБК-Україна

Слідчі не виключають, що у смерті дитини винна матір

В селі Купичев на Волині померло 8-місячне немовля. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Волинської області.

Трагедія сталася у четвер, 13 грудня у селі Купичев Турійського району. 29-річна мама поклала свого 8-місячну дитину спати, а через деякий час виявила, що малюк не дихає.

На даний момент медики, а також слідчі Володимир-Волинської прокуратури встановлюють всі обставини події та з'ясовують, що могло стати причиною раптової загибелі дитини.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов'язків матір'ю по догляду за дитиною за статтею 166 КК України.

Також розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами служби у справах дітей Турійської районної державної адміністрації (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 137 КК України).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві кабіна ліфта мало не вбила няню і немовля, які поверталися з прогулянки.

Жінка швидко відреагувала і встигла витягнути дитину з коляски, яку затисло дверима ліфта.

А також ми розповідали про те, що під Тернополем з невідомих причин померло немовля.

Мама вранці виявила, що її двомісячний малюк перестав дихати і викликала швидку медичну допомогу.

Смертельний поцілунок: новонароджена дитина загинула від страшного вірусу У Хмельницькій області знайшли мертве немовля
Новини України смерть ребенкаВолынская область
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся