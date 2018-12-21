У Києві немовля померло від менінгококцемії

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Менінгококцемія найчастіше зустрічається у дітей від трьох місяців до року

Сьогодні, 21 грудня, в одній з київських лікарень немовля померло від менінгококцемії. Про це повідомляє УНН, посилаючись на джерела в медустанові.

За даними джерел, дитині було всього 7 місяців. Вона була хворою менінгококцемією, що є генералізованою формою менінгококової інфекції. Дане захворювання характеризується високим відсотком летальних випадків.

Варто зазначити, що перебіг хвороби може бути легкої тяжкості, середньої, важкої і дуже важкою (блискавична форма). Інкубаційний період від 1 до 10 днів, але частіше це 5-7 днів.

Нагадаємо, що на Волині в селі Купичев раптово померло 8-місячне немовля.

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Відео: РБК-Україна