Смертельный поцелуй: новорожденный ребенок погиб от страшного вируса

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Девочка прожила всего несколько недель и врачи не смогли ей помочь

Новорожденная девочка прожила всего несколько недель и погибла после поцелуя кого-то из близких родственников. Об этом сообщает издание "Metro".

Новорожденная девочка Киара из Великобритании скончалась через несколько недель из-за вируса герпеса. Так как у малышки отсутствовал иммунитет, ее организм не смог справиться с такой болезнью, и она погибла.

Как рассказала мама Киары Кейли Айнесон, беременность протекала с осложнениями. После одного из УЗИ ей сообщили, что у ребенка есть вероятность 5% родиться с синдромом Дауна.

"Мне предлагали прервать беременность, но я не рассматривала этот вариант. Я решила, что если она родится с синдромом Дауна, то так тому и быть. Я не буду любить ее меньше", - призналась Айненсон.

Киара родилась с помощью экстренного кесарева сечения и после рождения ее пришлось поместить в бокс. Но через несколько дней состояние девочки пришло в норму и ее вместе с мамой выписали домой. Через несколько дней Киара начала терять вес и Кейли Айнесон снова обратилась к медикам.

У новорожденной диагностировали вирус герпеса, который спровоцировал заражение крови. Врачи предположили, что вирус герпеса передался ребенку вместе с поцелуем от близких родственников.

Девочку погрузили в искусственную кому и предупредили родителей, что даже если она выживет, то нарушения в мозге будут необратимыми. А через две недели были принято отключить Киару от аппаратов жизнеобеспечения, так как шансов на ее выздоровление не осталось.

"В худших ночных кошмарах мне не могло привидеться, что поцелуй убьет моего ребенка, и я не хочу, чтобы другие родители прошли через это", - призналась Айненсон.

Глава ассоциации по борьбе с вирусом герпеса Мариан Николсон призвала людей не позволять целовать новорожденных детей близким родственникам, так как вирус герпеса может убить младенца в возрасте до 9 месяцев.

При чем Николсон отметила, что если вирусом заражена мать, то опасности для новорожденного нет, так как он получил антитела к вирусу через плаценту. Но если женщина заполучила вирус герпеса на поздних сроках беременности, то у малыша может не выработаться иммунитет против этого страшного заболевания.

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Видео: РБК-Украина