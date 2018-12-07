В Хмельницкой области нашли мертвого младенца

Коллаж РБК-Украина

Местные жители рассказали шокирующие подробности

В райцентре Полонное Хмельницкой области обнаружили тело мертвого младенца в заброшенном здании. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

В Полонское отделение полиции 6 декабря обратился 59-летний местный житель, который сообщил, что в заброшенном здании вблизи местной железнодорожной станции он нашел тело новорожденного младенца.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, специалисты и руководство Главного управления Национальной полиции, которые провели тщательный осмотр помещения и прилегающей территории.

Фото: Заброшенный дом в Полонном (hm.npu.gov.ua)

Правоохранители проводят поиск и опрос свидетелей, а также назначены экспертизы, которые помогут определить время смерти ребенка, а также родился ли он живым. Открыто уголовное производство по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Если мать будет найдена и ее вина будет доказана, то ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Следователи просят всех, кто имеет какую-нибудь информацию по данному происшествию или знает что-нибудь о матери младенца, сообщить по номерам 098 671-68-96 или на горячую линию "102".

В сообществе "Твори добро – дари надежду" рассказали, что тело малыша успели погрызть бродячие собаки и напомнили, что для мам, которые находятся в сложных жизненных ситуациях существует "Окно жизни", куда совершенно анонимно можно передать новорожденного ребенка.

Скриншот поста (facebook.com/"Твори добро-даруй надію")

Скриншот комментария (facebook.com/"Твори добро-даруй надію")

Напомним, ранее мы писали о том, что под Тернополем по неизвестным причинам умер младенец.

А также рассказывали о том, что в Николаеве по вине медиков умерла роженица с младенцем.

Видео: РБК-Украина