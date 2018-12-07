ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Хмельницкой области нашли мертвого младенца

STYLERПроисшествия    07.12.2018 - 15:36
В Хмельницкой области нашли мертвого младенца
Коллаж РБК-Украина

Местные жители рассказали шокирующие подробности

В райцентре Полонное Хмельницкой области обнаружили тело мертвого младенца в заброшенном здании. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

В Полонское отделение полиции 6 декабря обратился 59-летний местный житель, который сообщил, что в заброшенном здании вблизи местной железнодорожной станции он нашел тело новорожденного младенца.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, специалисты и руководство Главного управления Национальной полиции, которые провели тщательный осмотр помещения и прилегающей территории.

В Хмельницкой области нашли мертвого младенца

Фото: Заброшенный дом в Полонном (hm.npu.gov.ua)

Правоохранители проводят поиск и опрос свидетелей, а также назначены экспертизы, которые помогут определить время смерти ребенка, а также родился ли он живым. Открыто уголовное производство по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Если мать будет найдена и ее вина будет доказана, то ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Следователи просят всех, кто имеет какую-нибудь информацию по данному происшествию или знает что-нибудь о матери младенца, сообщить по номерам 098 671-68-96 или на горячую линию "102".

В сообществе "Твори добро – дари надежду" рассказали, что тело малыша успели погрызть бродячие собаки и напомнили, что для мам, которые находятся в сложных жизненных ситуациях существует "Окно жизни", куда совершенно анонимно можно передать новорожденного ребенка.

В Хмельницкой области нашли мертвого младенца

Скриншот поста (facebook.com/"Твори добро-даруй надію")

В Хмельницкой области нашли мертвого младенца

Скриншот комментария (facebook.com/"Твори добро-даруй надію")

Напомним, ранее мы писали о том, что под Тернополем по неизвестным причинам умер младенец.

А также рассказывали о том, что в Николаеве по вине медиков умерла роженица с младенцем.

Видео: РБК-Украина

Чтоб не плакал: в Днепре отец избил восьмимесячного сына Во Львовской области на кладбище нашли мертвую новорожденную девочку (фото)
Новости Украины трупсмерть ребенка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь