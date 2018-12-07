У Хмельницькій області знайшли мертве немовля

Колаж РБК-Україна

Місцеві жителі розповіли шокуючі подробиці

У райцентрі Полонне Хмельницької області виявили тіло мертвого немовляти в покинутій будівлі. Про це повідомили в відділі комунікації Національної поліції Хмельницької області.

У Полонське відділення поліції 6 грудня звернувся 59-річний місцевий житель, який повідомив, що в покинутій будівлі поблизу місцевої залізничної станції він знайшов тіло немовляти.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти та керівництво Головного управління Національної поліції, які провели ретельний огляд приміщення та прилеглої території.

Фото: Покинутий будинок в Полонному (hm.npu.gov.ua)

Правоохоронці проводять пошук і опитування свідків, а також призначені експертизи, які допоможуть визначити час смерті дитини, а також чи народився він живим. Відкрито кримінальне провадження за статтею 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Якщо мати буде знайдена і її вина буде доведена, то їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Слідчі просять всіх, хто має яку-небудь інформацію з даної події чи знає що-небудь про матір немовляти, повідомити за номерами 098 671-68-96 або на гарячу лінію "102".

В співтоваристві "Твори добро – даруй надію" розповіли, що тіло маляти встигли погризти бродячі собаки і нагадали, що для мам, які перебувають у складних життєвих ситуаціях існує "Вікно життя", куди абсолютно анонімно можна передати новонароджену дитину.

Скріншот поста (facebook.com/"Твори добро-даруй надію")

Скріншот коментарів facebook.com/"Твори добро-даруй надію")

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Тернополем з невідомих причин померло немовля.

А також розповідали про те, що у Миколаєві з вини медиків померла породілля з немовлям.

Відео: РБК-Україна