Смертельний поцілунок: новонароджена дитина загинула від страшного вірусу

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Дівчинка прожила всього кілька тижнів і лікарі не змогли їй допомогти

Новонароджена дівчинка прожила всього кілька тижнів і загинула після поцілунку когось із близьких родичів. Про це повідомляє видання "Metro".

Новонароджена дівчинка Кіара з Великобританії померла через кілька тижнів через вірус герпесу. Так як у дитини був відсутній імунітет, її організм не зміг впоратися з такою хворобою, і вона загинула.

Як розповіла мама Киари Кейлі Айнесон, вагітність протікала з ускладненнями. Після одного з УЗД їй повідомили, що у дитини є ймовірність 5% народитися з синдромом Дауна.

"Мені пропонували перервати вагітність, але я не розглядала цей варіант. Я вирішила, що якщо вона народиться з синдромом Дауна, то так тому і бути. Я не буду любити її менше", - зізналася Айненсон.

Кіара народилася з допомогою екстреного кесаревого розтину і після народження її довелося помістити в бокс. Але через кілька днів стан дівчинки прийшов в норму, і її разом з мамою виписали додому. Через кілька днів Кіара почала втрачати вагу і Кейлі Айнесон знову звернулася до медиків.

У новонародженої діагностували вірус герпесу, який спровокував зараження крові. Лікарі припустили, що вірус герпесу передався дитині разом з поцілунком від близьких родичів.

Дівчинку посадили у штучну кому і попередили батьків, що навіть якщо вона виживе, то порушення в мозку будуть незворотними. А через два тижні було прийнято відключити Киару від апаратів життєзабезпечення, оскільки шансів на її одужання не залишилося.

"В гірших нічних кошмарах мені не могло привидітися, що поцілунок уб'є мою дитину, і я не хочу, щоб інші батьки пройшли через це", - зізналася Айненсон.

Голова асоціації по боротьбі з вірусом герпесу Маріан Ніколсон закликала людей не дозволяти цілувати новонароджених дітей близьким родичам, так як вірус герпесу може вбити немовля віком до 9 місяців.

При чому Ніколсон зазначила, що якщо заражена вірусом мати, то небезпеки для новонародженого немає, так як він отримав антитіла до вірусу через плаценту. Але якщо жінка дістала вірус герпесу на пізніх термінах вагітності, то у малюка може не виробитися імунітет проти цього страшного захворювання.

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Відео: РБК-Україна