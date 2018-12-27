В Киеве ребенок попал в реанимацию из-за тяжелой болезни

Коллаж РБК-Украина

Пострадавший - житель Соломенского района

В Киеве шестилетний ребенок заболел ботулизмом. Инфекционное заболевание попало в организм ребенка через вяленую рыбу, которую он съел накануне. Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, пишет Сайт города Киева.

По словам Чумака, сообщение о заболевании поступило днем 23 декабря. При этом 19 декабря пострадавший ребенок съел вяленого карася, которого приготовил его отец.

Изначально у ребенка были приступы рвоты и боль в животе. После чего, 21 декабря, его семья обратилась за помощью в неотложную помощь. 22 декабря мальчик был госпитализирован, а потом переведен в реанимационное отделение.

Ребенку ввели ботулинический анатоксин. В данное время он по-прежнему находится в больнице.

По словам Чумака, в 2018 году в Киеве ботулизмом заболели 11 человек. При этом одна женщина умерла, ей было 47 лет.

Напомним, что недавно в одной из киевских больниц семимесячный младенец умер от страшной болезни.

Ранее также сообщалось о том, что в Украине растет количество заболевших корью. На прошлой неделе было зафиксировано 2,8 тыс. больных.

Видео: РБК-Украина