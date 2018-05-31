У Києві в результаті ДТП легковик перевернуло на дах (фото, відео)

Медичну допомогу потерпілим надали на місці

31 травня в Києві на вулиці Гарматній сталося ДТП, в результаті якого легковий автомобіль Suzuki перекинувся на дах. Про це на своїй сторінці в Facebook інформує співтовариство dtp.kiev.ua. Також автори поста опублікували фото з місця аварії.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Повідомляється, що в столиці біля Шуляки зіткнулися два авто – Suzuki і Renault.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Попередньо, Suzuki повертав на ліво на парковку, Renault їхав прямо, блимнув, водій автомобіля Suzuki подумав, що його пропускають", сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

У результаті відбулося серйозне зіткнення, і автомобіль перекинувся.

Відео: ДТП з постраждалими і перекиданням в Києві на Гарматній (youtube.com/dtp.kiev.ua)

У паблике відзначили, що медичну допомогу потерпілим надали на місці.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві на одній з вулиць понівечили автомобіль Mercedes. Машину прикрасили різнокольоровими фарбами. Інцидент стався на вулиці Ахматової.

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