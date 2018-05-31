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В Киеве в результате ДТП легковушку перевернуло на крышу (фото, видео)

STYLERLIFE        31.05.2018 - 15:52
Скриншот: ДТП с пострадавшими и опрокидыванием в Киеве на Гарматной (youtube.com/dtp.kiev.ua)
Скриншот: ДТП с пострадавшими и опрокидыванием в Киеве на Гарматной (youtube.com/dtp.kiev.ua)

Медицинскую помощь потерпевшим оказали на месте

31 мая в Киеве на улице Гарматной произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль Suzuki перевернулся на крышу. Об этом на своей странице в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua. Также авторы поста опубликовали фото с места аварии.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Сообщается, что в столице возле Шуляки столкнулись два авто – Suzuki и Renault.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Предварительно, Suzuki поворачивал на лево на парковку, Renault ехал прямо, помигал, водитель автомобиля Suzuki подумал, что его пропускают", сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В результате произошло серьезное столкновение и автомобиль перевернулся.

Видео: ДТП с пострадавшими и опрокидыванием в Киеве на Гарматной (youtube.com/dtp.kiev.ua)

В паблике отметили, что медицинскую помощь потерпевшим оказали на месте.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве на одной из улиц изуродовали автомобиль Mercedes. Машину разукрасили разноцветными красками. Инцидент произошел на улице Ахматовой.

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