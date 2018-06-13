В Киеве у батьків-наркоманів соцслужби відібрали трирічну дитину

Батьки зовсім не займалися вихованням малюка

У столичному Печерську спеціалісти Служби у справах дітей Печерської райдержадміністрації та працівники сектору ювенальної превенції забрали у горе-батьків трирічну дитину. Про це передає прес-служба Печерської РДА.

За словами працівників Служби у справах дітей, причиною цього стала пряма загроза життя та здоров’я малюка.

Зі слів працівників центру соціальних служб, під час відвідування ними місця, де перебувала сім’я з дитиною, виявлено засіб для вживання наркотичних речовин через дим. В свою чергу батьки не заперечували про вживання цих речовин у присутності малолітньої дитини. Окрім того, в квартирі спостерігалась абсолютна антисанітарія та неприйнятні умови для проживання.

"Згідно зі статтею 170 Сімейного кодексу України, відповідно до розпорядження Печерської райдержадміністрації № 358 "Про відібрання малолітньої дитини" - дитину відібрано та розміщено до державного дитячого закладу", - сказано в повідомленні.

Фото: Малюк, якого забрали в горе-батьків (pechersk.kievcity.gov.ua)

Під час первинного огляду медичними працівниками хлопчика, були виявлені порушення в стані його здоров’я, а саме: численні почервоніння та, за зовнішніми ознаками – запалення шкіряного покрову. Окрім того, у дитини виражена затримка речового розвитку.

Раніше повідомлялося, що в Сумах жінка-переселенка взяла в заручники чотирирічного хлопчика. Вона приставила ніж до його горла і погрожував його вбити. Жінка перебувала з заручником у квартирі на першому поверсі багатоповерхівки. Вона вимагала повернути їй свого власного сина.

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