Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Киеве у батьків-наркоманів соцслужби відібрали трирічну дитину

STYLERLIFE        13.06.2018 - 16:47
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Батьки зовсім не займалися вихованням малюка

У столичному Печерську спеціалісти Служби у справах дітей Печерської райдержадміністрації та працівники сектору ювенальної превенції забрали у горе-батьків трирічну дитину. Про це передає прес-служба Печерської РДА.

За словами працівників Служби у справах дітей, причиною цього стала пряма загроза життя та здоров’я малюка.

Зі слів працівників центру соціальних служб, під час відвідування ними місця, де перебувала сім’я з дитиною, виявлено засіб для вживання наркотичних речовин через дим. В свою чергу батьки не заперечували про вживання цих речовин у присутності малолітньої дитини. Окрім того, в квартирі спостерігалась абсолютна антисанітарія та неприйнятні умови для проживання.

"Згідно зі статтею 170 Сімейного кодексу України, відповідно до розпорядження Печерської райдержадміністрації № 358 "Про відібрання малолітньої дитини" - дитину відібрано та розміщено до державного дитячого закладу", - сказано в повідомленні.

Фото: Малюк, якого забрали в горе-батьків (pechersk.kievcity.gov.ua)

Під час первинного огляду медичними працівниками хлопчика, були виявлені порушення в стані його здоров’я, а саме: численні почервоніння та, за зовнішніми ознаками – запалення шкіряного покрову. Окрім того, у дитини виражена затримка речового розвитку. 

Раніше повідомлялося, що в Сумах жінка-переселенка взяла в заручники чотирирічного хлопчика. Вона приставила ніж до його горла і погрожував його вбити. Жінка перебувала з заручником у квартирі на першому поверсі багатоповерхівки. Вона вимагала повернути їй свого власного сина.

Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії

"Довелося викликати рятувальників": у Львові дитина постраждала під час гри з друзями В Ізраїлі українка навмисно задушила дитину
Теги: дитина, родители
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся