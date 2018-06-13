В Киеве у родителей-наркоманов соцслужбы отобрали трехлетнего ребенка

Родители совсем не занимались воспитанием малыша

В столичном Печерске специалисты Службы по делам детей Печерской райгосадминистрации и работники сектора ювенальной превенции забрали у горе-родителей трехлетнего ребенка. Об этом передает пресс-служба Печерской РГА.

По словам работников Службы по делам детей, причиной этого стала прямая угроза жизни и здоровья малыша.

Со слов работников центра социальных служб, во время посещения ими места, где находилась семья с ребенком, обнаружено средство для употребления наркотических веществ через дым. В свою очередь родители не возражали о применении этих веществ в присутствии малолетнего ребенка. Кроме того, в квартире наблюдалась абсолютная антисанитария и неприемлемые условия для проживания.

"В соответствии со статьей 170 Семейного кодекса Украины, согласно распоряжению Печерской райгосадминистрации № 358 "Об отобрании малолетнего ребенка" - ребенка отобрали и разместили в государственное детское учреждение", - сказано в сообщении.

Фото: Малыш, которого забрали у горе-родителей (pechersk.kievcity.gov.ua)

Во время первичного осмотра медицинские работники выявили нарушение в состоянии здоровья малыша, а именно: многочисленные покраснения и, по внешним признакам – воспаление кожного покрова. Кроме того, у ребенка выраженная задержка речевого развития.

Ранее сообщалось, что в Сумах женщина-переселенка взяла в заложники четырехлетнего мальчика. Она приставила нож к его горлу и угрожал его убить. Женщина находилась с заложником в квартире на первом этаже многоэтажки. Она требовала вернуть ей своего собственного сына.

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