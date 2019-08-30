У Києві батьки били трьох синів: на малюках не було живого місця

У Києві на Печерську перехожі звернули увагу на трьох дітей, які були всі в саднах і синцях. Небайдужі люди викликали поліцію і копи завітали з візитом до батьків трьох хлопчиків. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Коли правоохоронці поспілкувалися з батьками в квартирі, сімейна пара сказала копам, що діти просто впали і сліди на тілі у них від випадкових падінь під час дитячих ігор. Але один з хлопчиків - п'ятирічний малюк розповів всю правду. За його словами, його та двох братів систематично б'ють тато і мама.

Дітей у батьків-садистів забрали, хлопців відправили в лікарню з численними травмами.

"Працівники ювенальної превенції прийняли рішення про негайне вилучення малолітніх дітей з сім'ї та їх госпіталізацію. Медики зафіксували на тілі хлопчиків численні синці та садна. Зараз вони перебувають у лікарні, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує, лікарі оцінюють їхній стан як задовільний", - повідомив Андрій Дуброва.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Батькам "світить" до п'яти років за ґратами.

Зараз копи опитують сусідів родини, щоб з'ясувати всі деталі.

Як ми раніше повідомляли, у Дніпрі матір знущалася над власними дітьми і під час перевірки неблагополучної сім'ї співробітниками ювенальної превенції був виявлений 8-річний хлопчик, якого жінка прикувала ланцюгом до дивана, зав'язала очі і обмотала скотчем.

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