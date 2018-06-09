У Києві одразу дві жінки випали з вікон багатоповерхівок: деталі подій

Обидві трагедії сталися в одному районі міста

У Києві, у мікрорайоні Позняки відразу дві жінки випали з вікон багатоповерхівки. В обох випадках жінок намагалися врятувати. Про це повідомили на сторінці спільноти dtp.kiev.ua.

У Києві на Позняках, на проспекті Григоренка, 24, жінка випала з вікна 11 поверху. Очевидці стверджують, що чоловік встиг схопити її за руку, але втримати не зміг. Потерпіла померла від отриманих травм до приїзду бригади швидкої допомоги.

"Чоловік встиг схопити за руку, але...Падіння з висоти 11 поверху. Жінка померла до приїзду швидкої допомоги. Позняки, Григоренко, 24. СОГ на місці. Стрибнула сама, зі слів чоловіка, встиг схопити за руку. Швидка поїхала, тіло ще там", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Трохи пізніше подібна трагедія сталася по вулиці Анни Ахматової, 28. Жінка випала з вікна 15 поверху. Чоловік намагалася затягнути її назад і кликав на допомогу. Але через 20 секунд жінка впала вниз.

"На Ахматової, 28, приблизно 20 хвилин тому випала жінка з вікна. Приблизно 15 поверх. Чоловік намагався затягнути її назад, кричав на всю вулицю "Люди, допоможіть", вона намагалася забратися назад, але не змогла, 20 секунд і впала", - сказано у другому повідомленні.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Місце події (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, ми писали про те, як у Києві, на вулиці Депутатській з вікна випала жінка.

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