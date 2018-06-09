Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві одразу дві жінки випали з вікон багатоповерхівок: деталі подій

STYLERLIFE        09.06.2018 - 14:52
Фото: Швидка допомога (РБК-Україна)
Фото: Швидка допомога (РБК-Україна)

Обидві трагедії сталися в одному районі міста

У Києві, у мікрорайоні Позняки відразу дві жінки випали з вікон багатоповерхівки. В обох випадках жінок намагалися врятувати. Про це повідомили на сторінці спільноти dtp.kiev.ua.

У Києві на Позняках, на проспекті Григоренка, 24, жінка випала з вікна 11 поверху. Очевидці стверджують, що чоловік встиг схопити її за руку, але втримати не зміг. Потерпіла померла від отриманих травм до приїзду бригади швидкої допомоги.

"Чоловік встиг схопити за руку, але...Падіння з висоти 11 поверху. Жінка померла до приїзду швидкої допомоги. Позняки, Григоренко, 24. СОГ на місці. Стрибнула сама, зі слів чоловіка, встиг схопити за руку. Швидка поїхала, тіло ще там", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Трохи пізніше подібна трагедія сталася по вулиці Анни Ахматової, 28. Жінка випала з вікна 15 поверху. Чоловік намагалася затягнути її назад і кликав на допомогу. Але через 20 секунд жінка впала вниз.

"На Ахматової, 28, приблизно 20 хвилин тому випала жінка з вікна. Приблизно 15 поверх. Чоловік намагався затягнути її назад, кричав на всю вулицю "Люди, допоможіть", вона намагалася забратися назад, але не змогла, 20 секунд і впала", - сказано у другому повідомленні.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Місце події (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, ми писали про те, як у Києві, на вулиці Депутатській з вікна випала жінка.

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі (video.rbc.ua)

Телеведучий CNN покінчив з собою "Раптово вийшов на клоії": під Львовом чоловік потрапив під потяг
Теги: трагедия, самоубийство, окно, Позняки
У мережі з'явилося відео затримання догхантера Святогора
У мережі показали переповнені пляжі в Одесі (відео)
Королева Єлизавета ІІ перенесла серйозну операцію
"Неможливо більше приховувати!": у мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся