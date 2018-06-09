В Киеве сразу две женщины выпали из окон многоэтажек: детали происшествий

Обе трагедии случились в одном районе города

В Киеве, в микрорайоне Позняки сразу две женщины выпали из окон многоэтажки. В обоих случаях женщин пытались спасти. Об этом сообщили на странице сообщества dtp.kiev.ua.

В Киеве, на Позняках, на проспекте Григоренко, 24, женщина выпала из окна 11 этажа. Очевидцы утверждают, что муж успел схватить ее за руку, но удержать не смог. Потерпевшая скончалась от полученных травм до приезда бригады скорой помощи.

"Муж успел схватить за руку, но…Падение с высоты 11 этажа. Женщина умерла до приезда скорой помощи. Позняки, Григоренко, 24. СОГ на месте. Прыгнула сама, со слов мужа, успел схватить за руку. Скорая уехала, тело еще там", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Чуть позже подобная трагедия случилась и по улице Анны Ахматовой, 28. Женщина выпала из окна 15 этажа. Мужчина пыталась затащить ее обратно и звал на помощь. Но через 20 секунд женщина упала вниз.

"На Ахматовой, 28, примерно 20 минут назад выпала женщина из окна. Примерно 15 этаж. Мужчина пытался затащить ее обратно, на всю улицу кричал "Люди, помогите", она пыталась забраться назад, но не смогла, 20 секунд и упала", - сказано во втором сообщении.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Место происшествия (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, мы писали о том, как в Киеве, на улице Депутатской из окна выпала женщина.

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