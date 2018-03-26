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У Києві водій вигнав з маршрутки дитину з вадами слуху

STYLERLIFE        26.03.2018 - 08:26
Фото: Маршрутки (РБК-Україна)
Фото: Маршрутки (РБК-Україна)

Дівчинка мала при собі посвідчення про інвалідність

У Києві водій вигнав з маршрутки дитину з вадами слуху. Про це на своїй сторінці в Facebook написала мама постраждалої дівчинки Наталія Сінчак.

"Дитина показав посвідчення, водій урод приїхав півтори зупинки відкрив двері і показав вийти дитині. Хоча гроші у неї були. У мене двоє дітей і обидва слабочуючі, Ніколи вони не ходять без грошей. Донька вийшла і відразу зателефонувала мені по відеозв'язку. Істерика була, але я її відразу заспокоїла", - написала вона.

Фото: Водій маршрутки (facebook.com/Наталія Сінчак)

Після цього жінка повернулася на ту зупинку, де стався інцидент, поспілкувавшись з водіями, стала чекати винуватця події.

"Ми дочекалися і це виявилися вони, два виродка. Вони навіть і не заперечували, що був цей дитина, запам'ятали її. Ну і потім "Остапа понесло" - це я про себе. Їх врятувало те, що поруч була дитина", - додала мама дівчинки.

Фото: Кондуктор (facebook.com/Наталия Сінчак)

"це я Написала, щоб люди розуміли, які су*и працюють у нас на маршрутках. Те, що це справа я так не залишу, хай не сумніваються. Особливо після слів, що мене бог покарав. Мене бог нагородив моїми дітьми. А те, що вони їздять самі, хлопці ми не вічні і треба вчити дітей жити в нашому суспільстві", - підсумувала вона.

Скріншот поста (facebook.com/Наталия Сінчак)

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