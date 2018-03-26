В Киеве водитель выгнал из маршрутки слабослышащего ребенка

Девочка имела при себе удостоверение об инвалидности

В Киеве водитель выгнал из маршрутки ребенка с проблемами слуха. Об этом на своей странице в Facebook написала мама пострадавшей девочки Наталия Синчак.

"Ребенок показал удостоверение, водитель урод приехал полторы остановки открыл двери и показал выйти ребенку. Хотя деньги у нее были. У меня двое детей и оба слабослышащие, Никогда они не ходят без денег. Дочка вышла и сразу позвонила мне по видеосвязи. Истерика была, но я ее сразу успокоила", - написала она.

Фото: Водитель маршрутки (facebook.com/Наталия Синчак)

После этого женщина вернулась на ту остановку, где произошел инцидент и, пообщавшись с водителями, стала ждать виновника происшествия.

"Мы дождались и это оказались они, два урода. Они даже и не отрицали, что был этот ребенок, запомнили ее. Ну и потом "Остапа понесло" - это я про себя. Их спасло то, что рядом был ребенок", - добавила мама девочки.

Фото: Кондуктор (facebook.com/Наталия Синчак)

"Написала это я, чтобы люди понимали, какие су*и работают у нас на маршрутках. То, что это дело я так не оставлю, пусть не сомневаются. Особенно после слов, что меня бог наказал. Меня бог наградил моими детьми. А то, что они ездят сами, ребята мы не вечны и надо учить детей жить в нашем обществе", - подытожила она.

Скриншот поста (facebook.com/Наталия Синчак)

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