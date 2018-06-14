У Києві під час пологів померла жінка

Малюка медикам вдалося врятувати

В київському пологовому будинку на Червоному Хуторі під час пологів померла 35-річна жінка. Подробиці трагедії повідомляє ТСН.

У столичному пологовому будинку на Червоному Хуторі померла 35-річна Ольга Іванова. Родина Ольги звинувачує лікарів у смерті породіллі.

Ольга Іванова була знайома зі своїм майбутнім чоловіком Дмитром майже 20 років. Вони кілька років зустрічалися, а цієї зими одружилися. Дмитро стверджує, що вся вагітність Ольги протікала без проблем і пологовий будинок вони обрали за місцем проживання.

Напередодні трагедії Ольга була в лікарні і здавала аналізи, які показали, що все в нормі. А вже через добу жінці стало погано і в неї почалася кровотеча. Її доставили в лікарню.

Медики прийняли рішення робити кесарів розтин. Дмитра вивели в коридор і сказали чекати.

"Нам пояснили, що не могли підібрати трубки для наркозу, тому робили наркоз просто маскою, інший наркоз через укол не могли робити. Дістали дитину, поклали мені на груди, вона полежала там півгодини. В якийсь момент почали всі бігати", - згадує він.

За життя Ольги боролися 15 фахівців і коли жінка померла, медики повідомили чоловікові, що вона захлинулася блювотними масами. Новонароджену дитину вдалося врятувати.

"Мені пояснили, що маса потрапила в легені, шлункові соки все спалюють", - пояснив Дмитро.

Попереднє заключення розтину показало, що породілля померла від ішемічної хвороби серця, але її старша сестра Олександра стверджує, що у Олі ніколи не було проблем з серцем.

"Це все фігня, вибачте", - висловилася вона про висновки медиків і повідомила, що вважає їх винуватцями смерті сестри.

Керівники пологового відділення розповіли, що за життя цієї пацієнтки боролися 15 фахівців і вони впевнені в професіоналізмі кожного з них.

"Вони її оглянули і терміново за життєвими показниками прооперували. Всі документи на розгляді в судово-медичній експертизі, це незалежна експертиза", - пояснила заступник директора медустанови Світлана Гончарук.

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