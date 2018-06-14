В Киеве во время родов умерла женщина

Малыша медикам удалось спасти

В киевском роддоме на Красном Хуторе во время родов умерла 35-летняя женщина. Подробности трагедии сообщает ТСН.

В столичном роддоме на Красном Хуторе умерла 35-летняя Ольга Иванова. Семья Ольги обвиняет врачей в смерти роженицы.

Ольга Иванова была знакома со своим будущем мужем Дмитрием почти 20 лет. Они несколько лет встречались, а этой зимой поженились. Дмитрий утверждает, что вся беременность у Ольги протекала без проблем и роддом они выбрали по месту проживания.

Накануне трагедии Ольга была в больнице и сдавала анализы, которые показали, что все в норме. А уже через сутки женщине стало плохо и у нее началось кровотечение. Ее доставили в больницу.

Медики приняли решение делать кесарево сечение. Дмитрий вывели в коридор и сказали ждать.

"Нам объяснили, что не могли подобрать трубки для наркоза, поэтому делали наркоз просто маской, другой наркоз через укол не могли делать. Достали ребенка, положили мне на грудь, она там полежала полчаса. В какой-то момент начали все бегать", - вспоминает он.

За жизнь Ольги боролись 15 специалистов и когда женщина умерла, медики сообщили мужу, что она захлебнулась рвотными массами. Новорожденного ребенка удалось спасти.

"Мне объяснили, что масса попала в легкие, желудочные соки все сжигают", - пояснил Дмитрий.

Предварительное заключение вскрытия показало, что роженица умерла от ишемической болезни сердца, но ее старшая сестра Александра утверждает, что у Оли никогда не было проблем с сердцем.

"Это все фигня, извините", - высказалась она о заключении медиков и сообщила, что считает их виновниками смерти сестры.

Руководители родильного отделения рассказали, что за жизнь этой пациентки боролись 15 специалистов и они уверены в профессионализме каждого из них.

"Они ее осмотрели и срочно по жизненным показателям прооперировали. Все документы на рассмотрении в судебно-медицинской экспертизе, это независимая экспертиза", - пояснила заместитель директора медучреждения Светлана Гончарук.

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