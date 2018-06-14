У Києві затримали хуліганів, які жорстоко побили хлопця в супермаркеті (фото)

Також у мережі з'явилися фото хуліганів

У Києві розшукали двох із трьох молодих людей, які побили чоловіка в супермаркеті "Сільпо", що на станції метро "Лук'янівська" у Києві. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Антон Геращенко і виклав фото нападників.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Повідомлялося, що чоловік прийшов в магазин разом з дружиною, щоб купити продукти пізно ввечері.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

І поки дружина ходила по рядах, чоловік, натомившись після робочого дня, присів на стілець біля рекламних стендів. До нього підійшли незнайомі молоді люди і жорстоко побили. Охоронець супермаркету знаходився неподалік і коли стався конфлікт вирішив не втручатися.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

"Байдуже поведінка охоронця супермаркету "Сільпо" залишимо на його совісті і совісті його начальства. А поліція Шевченківського району свою справу вже зробив на 2/3. Двоє з трьох відморозків вже затримані і дають свідчення. Їм загрожує кілька років за ґратами, якщо суд буде суворим або умовний термін, якщо вони покаються і стануть на шлях виправлення", - написав Гераащенко.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Також він звернувся до батьків хуліганів.

"У мене тільки залишається питання до батьків цих трьох молодих негідників: як Ви їх виховували? Чому вчили в дитинстві? Як бити підло, нишком, нападаючи як зграя шакалів?! Публікую фото двох із трьох нападників шакалять. Від колишньої нахабства і бандитського форсу не залишилося і сліду. За затриманням третього правопорушника справа не стане", - підсумував він.

Скріншот поста (facebook.com/anton.gerashchenko)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію.

"Вулиця виховує а не батьки, домашнє виховання розбивається про необхідність становлення на вулиці і жорсткого позиціонування перед однолітками з будь-якого приводу, батьки можуть і не здогадуватися, чим живуть їхні діти", - пише Сергій Ломакін.

Скріншот комментареив (facebook.com/anton.gerashchenko)

Раніше повідомлялося, що в київському торговому центрі покупця побили прямо на очах у охоронця.

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