У Києві затримали хуліганів, які жорстоко побили хлопця в супермаркеті (фото)

Також у мережі з'явилися фото хуліганів
У Києві розшукали двох із трьох молодих людей, які побили чоловіка в супермаркеті "Сільпо", що на станції метро "Лук'янівська" у Києві. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Антон Геращенко і виклав фото нападників.
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko
Повідомлялося, що чоловік прийшов в магазин разом з дружиною, щоб купити продукти пізно ввечері.
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko
І поки дружина ходила по рядах, чоловік, натомившись після робочого дня, присів на стілець біля рекламних стендів. До нього підійшли незнайомі молоді люди і жорстоко побили. Охоронець супермаркету знаходився неподалік і коли стався конфлікт вирішив не втручатися.
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko
"Байдуже поведінка охоронця супермаркету "Сільпо" залишимо на його совісті і совісті його начальства. А поліція Шевченківського району свою справу вже зробив на 2/3. Двоє з трьох відморозків вже затримані і дають свідчення. Їм загрожує кілька років за ґратами, якщо суд буде суворим або умовний термін, якщо вони покаються і стануть на шлях виправлення", - написав Гераащенко.
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko
Також він звернувся до батьків хуліганів.
"У мене тільки залишається питання до батьків цих трьох молодих негідників: як Ви їх виховували? Чому вчили в дитинстві? Як бити підло, нишком, нападаючи як зграя шакалів?! Публікую фото двох із трьох нападників шакалять. Від колишньої нахабства і бандитського форсу не залишилося і сліду. За затриманням третього правопорушника справа не стане", - підсумував він.
Скріншот поста (facebook.com/anton.gerashchenko)
Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію.
"Вулиця виховує а не батьки, домашнє виховання розбивається про необхідність становлення на вулиці і жорсткого позиціонування перед однолітками з будь-якого приводу, батьки можуть і не здогадуватися, чим живуть їхні діти", - пише Сергій Ломакін.
Скріншот комментареив (facebook.com/anton.gerashchenko)
Раніше повідомлялося, що в київському торговому центрі покупця побили прямо на очах у охоронця.
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