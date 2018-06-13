Просто профи: на глазах у охранника ТЦ покупателю сломали челюсть (видео)

Просят помочь в поимке преступников

В киевском торговом центре покупателя избили прямо на глазах у охранника. Об этом рассказал пользователь Виктор Гончарук на своей странице в социальной сети Facebook.

Виктор Гончарук рассказал о том, что в супермаркете на столичной Лукьяновке избили его друга прямо на глазах у охранника. Его друг пришел в магазин вместе с женой, чтобы купить продукты поздно вечером.

И пока супруга ходила по рядам, мужчина, утомившись после рабочего дня, присел на стул возле рекламных стендов. К нему подошли незнакомые молодые люди, которые при входе спрашивали у него закурить и получили отрицательный ответ. Они решили воспользоваться моментом и отомстить парню за обиду.

Охранник супермаркета находился неподалеку и когда произошел конфликт, он неспешно подошел к месту происшествия.

"Делаю выводы, что охрана в ТЦ – нищеброды. Набирають трусливых чувачков и ждут от них какой-то отдачи. Знакомьтесь, это Евгений Охрименко. Парень вместе с женой пришел в "Сильпо", которое находится возле метро Лукьяновка, купить продукты. Пока она скупалась, он присел после рабочего дня. Возле входа у Жени спросили сигарету. Он не курящий. Поэтому ответил, что нет. На что получил фразу: "Поищи!". Он физически сильный парень. Поэтому в ссоре все погасло на нескольких фразах. Но быки почувствовали себя униженными. Подло напали на сидящего парня. В результате у него сломана челюсть. Охрана супермаркета "Сильпо" просто профи по реакции прекращения противоправных действий и урегулировании конфликта", - сказано в сообщении Виктора Гончарука.

Видео конфликта можно посмотреть тут.



Скриншот поста (facebook.com/victor.goncharuk)

Кстати, в Киеве владелец известного интернет-магазина избил клиента.

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