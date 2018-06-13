Просто профі: на очах у охоронця ТЦ покупцеві зламали щелепу (відео)

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У київському торговому центрі покупця побили прямо на очах у охоронця. Про це розповів користувач Віктор Гончарук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Віктор Гончарук розповів про те, що в супермаркеті на столичній Лук'янівці побили його друга прямо на очах у охоронця. Його друг прийшов в магазин разом з дружиною, щоб купити продукти пізно ввечері.

І поки дружина ходила по рядах, чоловік, натомившись після робочого дня, присів на стілець біля рекламних стендів. До нього підійшли незнайомі молоді люди, які при вході запитували у нього закурити і отримали негативну відповідь. Вони вирішили скористатися моментом і помститися хлопцеві за образу.

Охоронець супермаркету знаходився неподалік і коли стався конфлікт, він неквапом підійшов до місця події.

"Роблю висновки, що охорона в ТЦ – ніщеброди. Набирають боягузливих чувачков і чекають від них якоїсь віддачі. Знайомтеся, це Євген Охріменко. Хлопець разом із дружиною прийшов в "Сільпо", що знаходиться біля метро Лук'янівка, купити продукти. Поки вона скуповувалася, він присів після робочого дня. Біля входу у Жені запитали сигарету. Він не палить. Тому відповів, що ні. На що отримав фразу: "Шукай!". Він фізично сильний хлопець. Тому в сварці все згасло на кількох фразах. Але бики відчули себе приниженими. Підло напали на сидячого хлопця. В результаті у нього зламана щелепа. Охорона супермаркету "Сільпо" просто профі по реакції припинення протиправних дій і врегулювання конфлікту", - сказано в повідомленні Віктора Гончарука.

Відео конфлікту можна подивитися тут.

Скріншот посту (facebook.com/victor.goncharuk)

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