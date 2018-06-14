В Киеве задержали хулиганов, которые жестоко избили парня в супермаркете (фото)

Также в сети появились фото хулиганов

В Киеве разыскали двух из трех молодых людей, который избили мужчину в супермаркете "Сельпо", что на станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Антон Геращенко и выложил фото нападавших.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Сообщалось, что мужчина пришел в магазин вместе с женой, чтобы купить продукты поздно вечером.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

И пока супруга ходила по рядам, мужчина, утомившись после рабочего дня, присел на стул возле рекламных стендов. К нему подошли незнакомые молодые люди и жестоко избили. Охранник супермаркета находился неподалеку и когда произошел конфликт решил не вмешиваться.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

"Безразличное поведение охранника супермаркета "Сільпо" оставим на его совести и совести его начальства. А полиция Шевченковского района своё дело уже сделал на 2/3. Двое из трех отморозков уже задержаны и дают показания. Им светит несколько лет за решеткой, если суд будет строгим или условный срок, если они раскаются и станут на путь исправления", - написал Гераащенко.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Также он обратился к родителям хулиганов.

"У меня только остаётся вопрос к родителям этих трех молодых негодяев: как Вы их воспитывали? Чему учили в детстве? Как бить подло, исподтишка, нападая как стая шакалов?! Публикую фото двух из трех нападавших шакалят. От былой наглости и бандитского форсу не осталось и следа. За задержанием третьего правонарушителя дело не станет", - подытожил он.

Скриншот поста (facebook.com/anton.gerashchenko)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию.

"Улица воспитывает а не родители, домашнее воспитание разбивается о необходимость становления на улице и жесткого позиционирования перед сверстниками по любому поводу, родители могут и не догадываться, чем живут их дети", - пишет Сергей Ломакин.

Скриншот комментареив (facebook.com/anton.gerashchenko)

Ранее сообщалось, что в киевском торговом центре покупателя избили прямо на глазах у охранника.

Сколько украинских политзаключенных в РФ