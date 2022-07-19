У Києві запустили новий модернізований електропоїзд: як він виглядає і в чому особливість

У Києві запустили черговий оновлений електропоїзд Kyiv City Express після модернізації. Він курсує столичним кільцем, і напевно користуватиметься особливою популярністю у велосипедистів, оскільки став набагато зручнішим для перевезення байків.
Про це 19 липня передали в прес-службі Укрзалізниці.
Електричку реконструювали протягом двох тижнів, беручи до уваги побажання пасажирів.
Модернізований поїзд Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)
Також в УЗ зазначили, що була оновлена платформа станції Протасів Яр. Крім поточного ремонту, на ній встановили нове освітлення і нові сидіння в зоні очікування поїздів, поставили баки для сортування сміття і змонтували велопарковку.
Велопаркування на станції Протасів Яр у Києві (фото: t.me/UkrzalInfo)
Зараз у планах також найближчим часом встановити велопаркування і на інших станціях Київської кільцевої електрички.
У столиці на маршруті кільцевої електрички Kyiv City Express курсують модернізовані електропоїзди через 20 станцій, з 05:30 до 21:30.
Потяги Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)
Раніше ми розповідали, що у Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз.
А також писали, що на вокзалі Києва з'явилися нові камери зберігання.